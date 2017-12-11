Дед Мороз назвал Санта-Клауса своим братом

В своей речи зимний волшебник также отметил, что в сотворении добрых дел нельзя быть конкурентами.

Российский Дед Мороз не считает Санта-Клауса и зимних волшебников из других стран конкурентами, потому воспринимает их как друзей, коллег и братьев. Об этом российский волшебник сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

— Конкуренция возможна только в злых делах, там, где идёт торговля, обмен чего-то на деньги. Как можно быть конкурентом в добром деле… Мы все друзья, коллеги и даже братья, — сказал Дед Мороз.

В подтверждение своих слов он также рассказал о регулярных съездах зимних волшебников из разных стран. По его словам, на них сказочные персонажи обмениваются опытом в сотворении добрых дел.

Напомним, 6 декабря главный Дед Мороз страны приехал в Москву из Великого Устюга.