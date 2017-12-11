"Есть зарплата". Жириновский предложил запретить чаевые

Депутат отметил, что денежные поощрения за любые услуги порождают ухудшение условий для других людей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить в России давать чаевые для искоренения коррупции, об этом он заявил на всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

— Государство и общество порождают взяточничество, с этим надо бороться. Это инфекция, это заболевание, которое охватывает всех, — сказал политик.

Кроме того, депутат отметил, что денежные поощрения за любые услуги порождают ухудшение условий для тех, кто не даёт чаевых, и в итоге все оказываются жертвами коррупции.

— Есть зарплата, какие чаевые? — возмутился политик.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Владимир Жириновский предложил ввести в России звание "Честный чиновник".