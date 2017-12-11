"Детишкам понравится". Илон Маск пообещал выпустить огнемёт

Устройство, способное выпустить язык пламени длиной 15 метров, в США не считается огнестрельным оружием, а относится к игрушкам.

Глава SpaceX Илон Маск пообещал выпустить огнемёт после того, как будет продано 50 тысяч бейсболок The Boring Company. Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере", добавив, что на данный момент продано уже 30 тысяч головных уборов, в разработке которых участвовал сам Маск.

— Я знаю, это немного за нашими рамками, но детишкам понравится, — написал он о своей идее.

I know it’s a little off-brand, but kids love it — Elon Musk (@elonmusk) 11 декабря 2017 г.

Отметим, огнемёт в США может купить любой желающий. Устройство, которое способно выпустить язык пламени длиной 15 метров, в США не считается огнестрельным оружием, а относится к игрушкам.

Как писал Лайф, чёрную кепку с белой надписью The Boring Company Маск представил в середине октября. Головные уборы стоимостью 20 долларов каждый спустя месяц принесли ему прибыль в 300 тысяч долларов.

The Boring Company была создана в 2016 году после того, как Маск захотел построить транспортные туннели под Лос-Анджелесом. В августе компания получила разрешение властей Хоторна на строительство экспериментальной подземной транспортной ветки протяжённостью более трёх километров.