Умер "самый злобный дед Интернета"

С февраля 2017 года отец основателя популярного YouTube-аккаунта TheAngryGrandpaShow боролся с онкологией, но лечение оказалось неэффективным.

Умер 66-летний Чарльз Грин — младший, известный как "самый злобный дед Интернета". О его смерти сообщил его сын, основатель и автор популярного YouTube-аккаунта TheAngryGrandpaShow Майкл Грин. Соответствующий ролик опубликован вчера, 10 декабря, на его канале.

— Я никогда не хотел записывать это видео, — сказал Грин сквозь слёзы.

Блогер отметил, его отец скончался после продолжительной борьбы с раком кожи, который у мужчины обнаружили в феврале этого года. Также он поблагодарил подписчиков за поддержку и деньги, заработанные на канале — они позволили ему подарить отцу "машину мечты".

По данным зарубежных СМИ, TheAngryGrandpaShow — один из самых старых YouTube-аккаунтов. Его аудитория составляет больше 3,4 миллиона подписчиков. Канал стал известным благодаря ворчливому старику, который не совсем адекватно реагировал на шутки своего сына-блогера: крушил мебель и разбивал гаджеты. Предполагается, что такое поведение было вызвано биполярным расстройством.

Одним из самых просматриваемых стало видео, где запечатлена реакция "злого деда" на громкое судебное дело по факту смерти девочки Кейси Энтони.