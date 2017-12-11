Владимир Путин прибыл в Египет с рабочим визитом

Российский лидер планирует провести переговоры с главой Египта Абдельфаттахом Сиси.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Египет. Российский лидер планирует обсудить с главой Египта Абдельфаттахом Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, а также в Северной Африке.

Ранее Лайф сообщал, что на пути в Египет президент РФ побывал на российской авиабазе Хмеймим, где выступил перед военнослужащими. Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии.

В Египте будут обсуждаться вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Кроме того, Путин и Сиси обменяются мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня.

Как ожидается, после этих переговоров Владимир Путин отправится в Турцию, где состоится встреча с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.