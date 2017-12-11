Путин пригрозил террористам в Сирии новыми ударами, если те "поднимут голову"

Президент Владимир Путин, который сегодня отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии, пригрозил террористам ИГИЛ* новыми ударами, если те поднимут голову. Заявление прозвучало во время выступления российского лидера на базе Хмеймим.

— Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём по ним такие удары, которых они пока и не видели, — сказал Путин.

Президент России добавил, что российские военнослужащие возвращаются из Сирии с победой, и поблагодарил их за службу.

Напомним, 6 декабря Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.