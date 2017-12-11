Путин: ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в Сирии

Ранее стало известно, что глава государства принял решение о выводе российской группировки войск из арабской республики.

Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, заявил, что ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в Сирии. Президент отметил мужество, героизм и решительность российских военных.

— Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу, — сказал российский лидер. — Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь, в Сирии, и у нас в России.

Напомним, 6 декабря Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.