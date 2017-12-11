Сотрудник автосалона, угнавший 19 машин, найден мёртвым в Петербурге

10 декабря на заднем сиденье синего Peugeot 308, припаркованного в Калининском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает портал 78.ru. По некоторым данным, там же лежал пистолет Макарова.

Погибшим оказался сотрудник одного из петербургских автосалонов Александр Хамитов, подозреваемый в угоне 19 автомобилей. В одном из них, к слову, и обнаружили тело продажника.

Обстоятельства гибели Хамитова ещё предстоит установить следователям. Предварительно известно, что после пропажи 19 иномарок мужчина был объявлен в розыск. А перед этим он набрал долгов у своих знакомых на общую сумму в два миллиона рублей.