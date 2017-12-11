Сторонники Саакашвили штурмуют суд, где политику избирают меру пресечения

Вход в здание Печерского районного суда, где избирают меру пресечения экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, штурмуют его сторонники, сообщают местные СМИ.
Ранее Лайф сообщал, что лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили доставили в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения.
Задержали Саакашвили 8 декабря, после чего его отправили в СИЗО. 10 декабря стало стало известно, что бывший президент Грузии подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко за то, что тот раскрыл материалы досудебного следствия. Также, как писал Лайф, вчера, 10 декабря, тысячи сторонников политика вышли на "марш за импичмент", где выдвинули четыре требования к Раде.
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