"Не сложим руки и не отступим". Полное видео выступления Путина на базе Хмеймим

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин неожиданно прилетел в Сирию, где отдал приказ о выводе российской группировки. Глава государства выступил перед военными на российской авиабазе Хмеймим, где подвёл итоги сирийской операции, поблагодарил военнослужащих за службу и заверил, что Россия нанесёт террористам новые удары, если те "поднимут голову".

Выступая перед военнослужащими, российский лидер отметил, что наша страна не забудет о жертвах и утратах, понесённых в борьбе с терроризмом.

— Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался, — заключил Владимир Путин.

Напомним, 6 декабря Путин заявил о полном разгроме террористической группировки ИГИЛ* на обоих берегах Евфрата. Позже в Генштабе РФ сообщили, что все бандформирования боевиков были уничтожены.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.