Башар Асад поблагодарил российских военных за помощь в победе над террористами

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь российской армии в победе над терроризмом в Сирии.

— Достижения, которые произошли, очень значительны, очень важны для нас. Тема нашей встречи — уничтожение боевиков ИГИЛ* — очень важна для всего мира. Мы справились с этим. От имени всего народа Сирийской Арабской Республики выражаю глубокую признательность за ту роль, которую сыграли ваши вооружённые силы. Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран, — сказал сирийский лидер в ходе встречи глав государств на авиабазе Хмеймим.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим. Прямо у трапа самолёта его встретил Башар Асад, позже у них состоялась отдельная встреча. Лидеры двух стран обсудили итоги борьбы с террористами.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.