В Кишинёве ограничат число домашних животных

В мэрии города заявили, что администрация получает много жалоб от жителей, которые недовольны тем, что у соседей в квартирах живёт по несколько питомцев.

Мэрия Кишинёва планирует запретить жителям столицы держать в одной квартире больше одного животного, сообщает "Sputnik Молдова" со ссылкой на пресс-секретаря администрации города Вадима Брынзанюка.

— Одно животное — в одной семье. Те, у кого их больше, должны будут найти решение проблемы, — заявил он, пояснив, что мэрия регулярно получает жалобы от жителей, которым не нравится, что в квартирах соседей много животных.

Отмечается, что с 2018 года горожане должны будут платить налог на собак в размере 120 леев (чуть более 400 рублей) на строительство приюта для бездомных собак и их стерилизацию.

По словам представителя мэрии, сейчас власти города ежегодно тратят на эти цели порядка 400 тысяч леев (более 1,3 миллиона рублей). Механизм сбора будет разработан к 1 января 2018 года.