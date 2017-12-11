Лавров: Россия никогда не поддерживала и не вооружала "Талибан"

В августе 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо обвинил Москву в поставках оружия талибам.

Россия никогда не поддерживала радикальное движение "Талибан"*, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Что касается "Талибана": никогда не было никаких доказательств того, что Россия поддерживала "Талибан", как на это указывали некоторые американские чиновники, — сказал он, выступая с лекцией в Нью-Дели.

Он также добавил, что не было свидетельств и о том, Россия вооружала террористов группировки.

Напомним, летом 2017 года телеканал CNN опубликовал кадры видеозаписей, на которых можно заметить боевиков с автоматами Калашникова и тяжёлыми пулемётами без опознавательных знаков. На основании данных изображений телеканал предположил, что речь может идти о поставках оружия Россией. Однако российский МИД уже тогда категорически отверг причастность к вооружению талибов.

Кроме того, в октябре 2017 года сообщение о том, что Россия якобы оказывает поддержку "Талибану", появилось в британском издании The Times. По мнению российских дипломатов, таким образом у Лондона может проявляться "ревность" по поводу усилий Москвы в нормализации обстановки в Афганистане.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.