Саакашвили заявил в суде, что готов "голодать до смерти"

В начале заседания политик сказал, что "борьба продолжается", и инициировал исполнение гимна Украины.

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в Печерском районном суде Киева, что будет продолжать голодовку, если его вернут в тюрьму.

— Они изолировали меня, ко мне не допускали адвокатов, у меня не было прессы. Если они возвратят меня в тюрьму, я буду голодать. И все будут знать, кто совершил это убийство. Они могут меня убить, но никогда не убьют народ Украины. <...> Я считаю себя не задержанным, а военнопленным. Потому что они ведут войну против украинского народа, — сказал политик.

Также в начале заседания Саакашвили сразу заявил, что "борьба продолжается", и начал петь гимн Украины. После него был исполнен и гимн Грузии.

Задержали Саакашвили 8 декабря, затем его отправили в СИЗО. 10 декабря стало стало известно, что экс-президент Грузии подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко в связи с тем, что тот раскрыл материалы досудебного следствия. Сейчас сторонники Саакашвили штурмуют суд, где политику избирают меру пресечения.