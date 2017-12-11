Белоруссия не планирует заключать договор об ассоциации с ЕС

Заместитель главы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что республика заинтересована в "Восточном партнёрстве".

Белоруссия не планирует заключать с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Такое заявление сделал заместитель главы белорусского МИД Олег Кравченко на форуме "Европейский союз и "Восточное партнёрство".

— Белоруссия не планирует становиться членом ЕС... и заключать договор об ассоциации. У нас должен быть такой документ, как между Евросоюзом и Россией. Нам нужно его заключить и подписать как можно быстрее, — цитируют Кравченко местные издания.

При этом, отметил дипломат, Белоруссия напрямую заинтересована в "Восточном партнёрстве", так как они с ЕС — торговые партнёры.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что некоторые страны, входящие в Европейский союз, планируют использовать саммит "Восточное партнёрство" в антироссийских целях. В своей речи он также отметил, что высоко ценит позицию Белоруссии, которая пытается противостоять подобным настроениям.