Путин рассказал президенту Египта о разговоре с Асадом

Встреча российского и египетского лидеров проходит в президентской гостиной во дворце "Аль-Иттихадия" в Каире.

Президент России Владимир Путин проводит в Каире переговоры со своим египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. В рамках беседы лидеры двух стран обсуждают двусторонние отношения, а также ситуацию в регионе.

— Готов подробно проинформировать о ситуации, которая сложилась в Сирии. Я только что там был, к вам как раз из Сирии, и хотел бы подробно проинформировать о беседе, которая состоялась с президентом Асадом, — сказал Путин.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Выступая перед военнослужащими, он заявил о выводе российской группировки войск из САР. Прямо у трапа самолёта его поприветствовал сирийский лидер Башар Асад, позже у них состоялась отдельная встреча. Главы государств обсудили итоги борьбы с террористами.