Участниц шоу "Пацанки" застали за поцелуями

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Участниц шоу "Пацанки" застали за поцелуями

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Победительница и финалистка шоу "Пацанки" Татьяна Бурая и Катя Хорошенко публикуют снимки поцелуев в соцсетях и везде стараются держаться вместе, сообщает телеграмм-канал SUPER.

Ранее сообщалось, что бывшая участница шоу Виктория Константинова по прозвищу Царь заявила о своей нетрадиционной ориентации. Как отметила тогда сотрудник пресс-службы телеканала "Пятница" Ольга Зарецкая, обиженные участницы регулярно делают что-то подобное после того, как их выгоняют из проекта.

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