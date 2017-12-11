Участниц шоу "Пацанки" застали за поцелуями

Победительница и финалистка шоу "Пацанки" Татьяна Бурая и Катя Хорошенко публикуют снимки поцелуев в соцсетях и везде стараются держаться вместе, сообщает телеграмм-канал SUPER.
Ранее сообщалось, что бывшая участница шоу Виктория Константинова по прозвищу Царь заявила о своей нетрадиционной ориентации. Как отметила тогда сотрудник пресс-службы телеканала "Пятница" Ольга Зарецкая, обиженные участницы регулярно делают что-то подобное после того, как их выгоняют из проекта.
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