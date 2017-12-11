Спасатели вытащили из Москвы-реки мать с двумя детьми

Женщина прыгнула с пристани за сыном и дочерью сразу после того, как те упали в воду.

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы вытащили из вод Москвы-реки женщину и её двоих малолетних детей, упавших в районе Фили с пристани, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны столицы.

— Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции "Фили" увидел, как с пристани в Москву-реку упало двое детей — трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик. За ними прыгнула их мама 1987 года рождения. Спасатели подняли всех на берег, — рассказали изданию в департаменте.

Для женщины и детей, спасённых из воды, вызвали две бригады скорой. На данный момент их жизнь вне опасности.