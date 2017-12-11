Создана карта популярности мужского обрезания в мире

Согласно представленным данным, в России этот показатель колеблется между 10 и 20%.

В Национальном центре биотехнологической информации США (NCBI) выяснили, в каких странах мира мужское обрезание пользуется наибольшей популярностью. Карта, которая была создана, опираясь на эту информацию, была опубликована на сайте Reddit.

Исходя из представленных данных, процедура пользуется спросом на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и США, однако наиболее популярна (более 99%) в таких странах, как Афганистан, Габон, Йемен, Иран, Мавритания, Марокко, Таджикистан, Тунис, Западная Сахара, а также на Коморских островах.

Часто мужское обрезание проводят в Южной Корее. Что касается России, в нашей стране этот показатель составляет 10–20%.

Как отмечают специалисты Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), мужчины идут на эту процедуру не только по политическим и религиозным причинам, но и медицинским, сообщает The Independent.