Создана карта популярности мужского обрезания в мире

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Создана карта популярности мужского обрезания в мире

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Согласно представленным данным, в России этот показатель колеблется между 10 и 20%.

В Национальном центре биотехнологической информации США (NCBI) выяснили, в каких странах мира мужское обрезание пользуется наибольшей популярностью. Карта, которая была создана, опираясь на эту информацию, была опубликована на сайте Reddit.

<p>Фото: ©Reddit</p>

Исходя из представленных данных, процедура пользуется спросом на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и США, однако наиболее популярна (более 99%) в таких странах, как Афганистан, Габон, Йемен, Иран, Мавритания, Марокко, Таджикистан, Тунис, Западная Сахара, а также на Коморских островах.

Часто мужское обрезание проводят в Южной Корее. Что касается России, в нашей стране этот показатель составляет 10–20%.

Как отмечают специалисты Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), мужчины идут на эту процедуру не только по политическим и религиозным причинам, но и медицинским, сообщает The Independent.

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