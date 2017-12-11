Анальная пробка потерялась в теле молодой москвички после бурных секс-игр

Отмечается, что даже проктологам не удалось обнаружить и вытащить взрослую игрушку из прямой кишки девушки.

В организме 25-летней девушки застряла анальная пробка так, что её не смогли обнаружить и изъять даже врачи-проктологи. О пикантном происшествии сообщает "МК".

По данным издания, пропажу интим-аксессуара длиной в 7 сантиметров влюбленные заметили только на утро после бурной ночи. Не досчитавшись одного фаллоиммитатора, молодые люди предположили, что он остался у девушки внутри.

Любительница необычного секса обратилась в проктологам, но они оказались бессильны. Рентгеновское исследование прямой кишки не показало никаких инородных предметов, поэтому медики посоветовали пациентке подождать, пока секс-игрушка не выйдет из организма естественным путем. В противном случае девушке предстоит операция.

Отмечается, что жертва секс-игр родом из Петропавловска-Камчатского, но живет и работает инженером в Москве.