Песков воздержался от прогноза по ситуации с авиасообщением между РФ и Египтом

Оно было закрыто в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Тема возобновления прямого авиасообщения будет затронута на переговорах президента России Владимира Путина с его египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако при этом он предпочёл воздержаться от прогнозов.

— Она (эта тема. — Прим. ред.) будет обсуждаться, и, безусловно, президент даст свои пояснения. Безусловно, все настроены выйти на взаимно удовлетворяющее решение, — указал он. — Что-то анонсировать здесь невозможно.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил Лайфу, что в понедельник будет среди министров, которые вместе с президентом РФ Владимиром Путиным полетят в Каир. Он намерен обсудить тему авиасообщения со своим египетским коллегой, однако прогнозировать исход переговоров тоже не стал .

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.