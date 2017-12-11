70-летний Бари Алибасов переписал завещание на Лену Ленину

Продюсер уже давно ухаживает за светской львицей и даже предлагал ей выйти за него замуж.

Известный композитор и продюсер Бари Алибасов недавно внёс в своё завещание изменения, согласно которым 8-комнатная квартира шоумена на Арбате и участок на Новорижском шоссе перейдут по наследству популярной блондинке Лене Лениной, сообщает kp.ru.

По данным издания, продюсер "нанайцев" уже давно ухаживает за Лениной, дарит ей дорогие шубы и даже несколько раз предлагал выйти за него. Но светская львица руку и сердце Алибасова отвергла.

Пока не известно, как отреагировали на завещание нынешняя жена и дети Алибасова. Продюсер разъехался с супругой в 2017 году, но развод оформлен не был.