70-летний Бари Алибасов переписал завещание на Лену Ленину

Известный композитор и продюсер Бари Алибасов недавно внёс в своё завещание изменения, согласно которым 8-комнатная квартира шоумена на Арбате и участок на Новорижском шоссе перейдут по наследству популярной блондинке Лене Лениной, сообщает kp.ru.
По данным издания, продюсер "нанайцев" уже давно ухаживает за Лениной, дарит ей дорогие шубы и даже несколько раз предлагал выйти за него. Но светская львица руку и сердце Алибасова отвергла.
Когда мужчины дарят женщине дорогие подарки, некоторые женщины думают, что принятие их обяжет к чему-нибудь нехорошему. Бари Каримович подарил мне красивую черно-белую норковую шубу @ptfurs. Я приняла без зазрения совести, потому что это не очень дорогой подарок))) К тому же, что может нехорошего может сделать мне великий продюсер Алибасов? В крайнем случае, снимет в новом клипе его группы)) Но это уже сразу два подарка))) А вы принимаете от друзей или галантных крутяков ценные подарки? #леналенина #греческиешубы #меха #шуба #elenalenina #бариалибасов #sanatrello @sanatrello #грузинскаякухня @ll_manicure
Пока не известно, как отреагировали на завещание нынешняя жена и дети Алибасова. Продюсер разъехался с супругой в 2017 году, но развод оформлен не был.
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