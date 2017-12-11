Знатоки обвинили ведущего "Что? Где? Когда?" в сексизме

Так Борис Левин заявил ведущему после того, как знатоки не смогли ответить на "чисто женский" вопрос.

Участники команды Виктора Сиднева упрекнули организаторов "Что? Где? Когда?" в сексизме после вопроса о лаке для ногтей. Инженер из Саранска Татьяна Могина поинтересовалась, зачем нужен такой предмет: два кольца, объединённые небольшой розеткой. Ответ на вопрос находился в чёрном ящике.

Знатоки пытались понять, для чего предназначен предмет. Были варианты, что данное приспособление должно помочь отучить детей от соски, что с помощью него изымают пробку из бутылки или, наоборот, используют в качестве пробки. В итоге знатоки пришли к выводу, что в чёрном ящике детская бутылочка для кормления.

Как оказалось, инженер из Саранска загадала лак для ногтей. Для удобства его вставляют в розетку, а пальцы действительно продевают в кольца. Так он находится вблизи ногтей и при этом лак не переворачивается.

— Девушек в вашей команде нет, и вы за это поплатились, — сказал ведущий.

В ответ Борис Левин упрекнул его в сексизме. Тогда ведущий поинтересовался, справедливо ли, когда зрители спрашивают о футболе. А жительница Саранска, задавшая вопрос, в итоге получила 90 тысяч рублей.