"Украина — гопнический район". Милонов ответил Киеву на заявление о поездах

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"Украина — гопнический район". Милонов ответил Киеву на заявление о поездах

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Парламентарий отметил, что "никто в здравом уме ничего не повезёт через Украину".

Член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал слова Киева о запуске российских поездов в обход Украины.

— К сожалению, есть гопнические районы, которые приличные люди обходят стороной, потому что не хотят связываться. И Украина как раз является таким большим гопническим кварталом, ходить через который нет никакого смысла, — приводит слова Милонова ФАН.

Он добавил, что никто в здравом уме ничего не повезёт через Украину, а также напомнил старую русскую пословицу — "умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт".

Как ранее сообщал Лайф, министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян поприветствовал решение перевести все российские поезда южного направления на движение в обход Украины, заявив, что таким образом "снижается риск любых террористических актов".

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