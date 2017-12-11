МИД Германии поддержал идею создания Соединённых Штатов Европы

Зигмар Габриэль уверен, что это предложение направлено на превращение ЕС в "представителя интересов граждан".

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль позитивно воспринял идею председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца о создании Соединённых Штатов Европы к 2025 году.

— Сейчас у кое-кого, а именно у Мартина Шульца, появилась идея, как дальше должна развиваться Европа, так сразу же все на него накинулись, — заступился он перед критиками за своего однопартийца.

Габриэль уверен, что это предложение направлено на превращение ЕС в "представителя интересов граждан".

Ранее лидер партии немецких социал-демократов Мартин Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо в ближайшее время проработать вариант тесной интеграции по примеру США и создать Соединённые Штаты Европы.