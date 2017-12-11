Российские вузы могут обязать публиковать в Интернете дипломные работы студентов

Министерство образования и науки выступило с предложением обязать вузы публиковать выпускные квалификационные работы (ВКР) студентов на сайтах учебных заведений в Сети.
В опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документе говорится, что размещённые в Интернете тексты выпускников должны быть идентичны представленным на защите, а внесение изменений в него не допускается.
Исключение составляют лишь работы, в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну.
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