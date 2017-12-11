На Чернобыльской АЭС найдены обломки вертолёта, рухнувшего в 1986 году

Сейчас специалисты изучают возможность извлечения и дезактивации фрагментов для их отправки в музей.

На Чернобыльской АЭС найдены фрагменты вертолёта Ми-8, рухнувшего в 1986 году при ликвидации последствий аварии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Обломки летательного аппарата были найдены при работах по демонтажу послеаварийной лёгкой кровли машинного зала четвёртого энергоблока.

— Обнаружена часть хвостового оперения с обломанными элементами рулевого винта вертолёта Ми-8, который потерпел крушение в 1986 году при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. На данный момент изучается возможность изъятия и дезактивации элемента хвостового оперения для использования в качестве музейного объекта, — сообщает агентство.

2 октября 1986 года при работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС рухнул вертолёт Ми-8, пилотируемый Владимиром Воробьёвым. При обработке крыши энергоблока летательный аппарат задел лопастями трос крана и рухнул на землю. Кроме Воробьёва в катастрофе погибли также члены экипажа Александр Юнгкинд, Леонид Христич и Николай Ганжук.