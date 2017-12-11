"Снега нет, но вы держитесь". Синоптики рассказали о погоде на неделю

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"Снега нет, но вы держитесь". Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Температура воздуха ожидается достаточно высокой и будет соответствовать скорее первой декаде ноября.

Сырая погода и устойчивый плюс ожидаются в столичном регионе в течение всей ближайшей недели. Об этом РИА "Новости" рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По её словам, прогноз на ближайшие дни будет определять мощный атлантический циклон, поэтому тёплая по меркам зимы погода будет сопровождаться осадками в виде дождя. Температура воздуха при этом будет соответствовать примерно первой декаде ноября.

— В основном это будет дождь, перемешивающийся с мокрым снегом. Температура воздуха будет выше климатической нормы, в частности, в среду — на 7 градусов, — говорит синоптик.

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