СМИ: На автовокзале на Манхэттене обнаружены два взрывных устройства

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СМИ: На автовокзале на Манхэттене обнаружены два взрывных устройства

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Фото: © Instagram/Josepg Zagami

Два взрывных устройства обнаружены на автовокзале на Манхэттене, сообщают СМИ.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на Манхэттене в Нью-Йорке. После сообщений о произошедшем были эвакуированы три ветки метро.

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