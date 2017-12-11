Полиция задержала подозреваемого во взрыве на Манхэттене

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве на Манхэттене. Мужчина попытался войти в метро в районе Таймс-сквер. У него с собой было самодельное взрывное устройство. Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщают местные СМИ.
UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5— News_Executive (@News_Executive) 11 декабря 2017 г.
Согласно последним данным, два человека получили ранения в результате взрыва на автовокзале на Манхэттене. Как сообщается, на автостанции обнаружено два взрывных устройства.
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