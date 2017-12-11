Полиция задержала подозреваемого во взрыве на Манхэттене

Читайте также

Полиция задержала подозреваемого во взрыве на Манхэттене

672
Мужчина пытался зайти в метро в районе Таймс-сквер, сейчас он находится под стражей.

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве на Манхэттене. Мужчина попытался войти в метро в районе Таймс-сквер. У него с собой было самодельное взрывное устройство. Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщают местные СМИ.

Согласно последним данным, два человека получили ранения в результате взрыва на автовокзале на Манхэттене. Как сообщается, на автостанции обнаружено два взрывных устройства.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!