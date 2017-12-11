Полиция задержала подозреваемого во взрыве на Манхэттене

Мужчина пытался зайти в метро в районе Таймс-сквер, сейчас он находится под стражей.

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве на Манхэттене. Мужчина попытался войти в метро в районе Таймс-сквер. У него с собой было самодельное взрывное устройство. Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщают местные СМИ.

UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5 — News_Executive (@News_Executive) 11 декабря 2017 г.

Согласно последним данным, два человека получили ранения в результате взрыва на автовокзале на Манхэттене. Как сообщается, на автостанции обнаружено два взрывных устройства.