Росатом подписал соглашение о строительстве АЭС в Египте

"Эль-Дабаа" станет первой атомной электростанцией в стране, а ее мощность составит 4,8 тыс. МВт.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев подписал соглашение о строительстве всех четырех блоков АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Документ был ратифицирован в Каире в присутствии президентов Владимира Путина и Абдельфаттаха Ас-Сиси.

Строительство планируется завершить к 2028-2029 годам, а объем финансирования составит до $21 млрд.

Более того, стороны заключили контракт не только на строительство станции, но и на ее сервисное обслуживание, в том числе и по линии отработавшего ядерного топлива.

АЭС мощностью 4,8 тыс. МВт будет расположена в Ад-Дабаа на севере страны, примерно в 130 километрах к северо-западу от Каира.