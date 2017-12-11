Певцов рассказал о последней совместной работе с Броневым на сцене

Несмотря на то что артиста вывозили на сцену в инвалидном кресле, он демонстрировал высочайший уровень актёрской игры.

Актёр Дмитрий Певцов рассказал о последней совместной работе с народным артистом Леонидом Броневым, сообщает портал "Дни.ру". Вместе они играли в постановке "Ленкома" — "Дни опричника", в которой Броневой играл князя Собакина.

— Леонид Сергеевич играл последние спектакли, превозмогая адскую боль, — отметил Певцов. — Купившим билеты зрителям всё равно, как ты себя чувствуешь или кто у тебя умер. Его привозили на спектакль, он надевал кепку и сидел в уголке, готовясь к своему выходу.

Как отметил актёр, Броневой был очень щедр на похвалы молодым артистам.

— В нашей эгоцентричной и циничной профессии это не принято. А он мог подойти и сказать: "Ты сегодня очень хорошо сыграл!"

Отметим, из-за преклонного возраста и больных сосудов у Броневого начались проблемы с ногами. Позже у актёра диагностировали онкологическое заболевание.

Напомним, Леонид Броневой скончался 9 декабря в возрасте 88 лет. Последний месяц жизни он провёл в больнице. Как ранее писал Лайф, в столице могут увековечить память Леонида Броневого.