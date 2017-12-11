"Чебаркульскую птицу" обыскали из-за массовой гибели пернатых

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"Чебаркульскую птицу" обыскали из-за массовой гибели пернатых

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Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

Правоохранители изъяли документацию из-за подозрений в продаже погибшей птицы на рынке.

В Челябинске сотрудники полиции нагрянули с обысками на предприятие "Чебаркульская птица", которое принадлежит депутату заксобрания области Александру Берестову. Об этом сообщает URA.RU.

Правоохранители изъяли документы, касающиеся массовой гибели птицы в прошлом году.

— Есть подозрение, что должностные лица, выдающие свидетельства о годности продукции, незаконно разрешили продать погибшую птицу на рынке, — рассказал источник.

Обыски прошли на производственной площадке в посёлке Тимирязевском. На данный момент получить комментарий у руководства предприятия не удалось.

Напомним, в 2016 году на птицефабрике была зафиксирована массовая гибель птицы. На предприятии это объяснили отключением электричества, которое привело к сбою в системе микроклимата и смерти пернатых из-за жары. По итогам происшествия был оштрафован ветврач, не сразу сообщивший о случившемся.

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