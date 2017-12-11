"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"

Киноленту выдвинули на премию в категории "Лучшая кинокартина на иностранном языке".

Картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева номинирована на премию "Золотой глобус", сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, кинолента стала номинантом в категории "Лучшая кинокартина на иностранном языке".

Отмечается, что в этой категории также представлены камбоджийская картина режиссёра и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина", немецкий "На пределе" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Премию "Золотой глобус" присуждают ежегодно с 1942 года за фильмы и телевизионные картины, которые отметили аккредитованные в Голливуде иностранные журналисты (HFPA). Церемония вручения награды в этот раз пройдёт в Лос-Анджелесе 7 января.

Ранее Лайф сообщал, что фильм "Нелюбовь" режиссёра Андрея Звягинцева признали лучшим на Неделе российского кино в Великобритании. А в октябре кинокартина получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля, став единственной отечественной кинолентой, которая участвовала в основной конкурсной программе.