Путин: Россия готова к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром

Египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах, указал российский лидер.

Президенты России и Египта на встрече в Каире обсудили дальнейшие шаги, направленные на возобновление прямого авиасообщения между странами. Об этом журналистам по результатам переговоров с Абдельфаттахом Ас-Сиси сообщил российский лидер Владимир Путин.

— После страшной трагедии в небе над Синаем прямое воздушное сообщение между нашими странами было приостановлено. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах, — указал российский лидер. — Службы безопасности РФ сообщили, что в целом мы готовы к открытию прямого сообщения между Москвой и Каиром.

Путин добавил, что теперь потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола и российская сторона "будет стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время".