Телеканал ТНТ извинился перед женщинам Ингушетии за обидную шутку в Comedy Woman

Телеканал ТНТ, Comedy Woman и актриса Екатерина Скулкина извинились за оскорбление ингушских женщин в одном из юмористических номеров, сообщает SUPER. Видео номера было удалено со всех источников.

— От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей, руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию, — отмечается в официальном заявлении.

Публикация от SUPER (@super.ru) Дек 11 2017 в 4:43 PST

По сюжету девушка из Ингушетии, которая работает в эскорт-агентстве, отказалась пойти по красной дорожке с Тимуром Родригезом за 900 рублей. В ответ героиня Скулкиной удивилась, почему та "воротит свой горбатый нос", и обещала, что скоро она "будет жрать камни по праздникам".