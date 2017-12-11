В ростовском аэропорту Платов заступились за новый туалет

Представитель пресс-службы воздушной гавани сообщил, что на фото, опубликованном в соцсетях, изображена уборная для инвалидов и она рассчитана на одного посетителя.

— Это кабинка на одного посетителя. Для инвалидов нужно больше места — это международная практика. Никто в них не ходит группами. Возможно, опубликовавший фото просто не понял этого, — рассказал представитель воздушной гавани.

Также в пресс-службе добавили, что замки на дверях находятся в рабочем состоянии.

Напомним, ранее в Сети появились фото и видео, на которых был запечатлён один из туалетов нового аэропорта Ростова-на-Дону. В уборной унитаз был расположен рядом с писсуаром без каких-либо перегородок, а вода в раковине была холодной и шла под слабым напором.