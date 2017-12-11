Египет высоко оценил роль России в урегулировании палестинского вопроса

Каир высоко оценивает роль Москвы в урегулировании палестинского вопроса, заявил глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
— Президент Путин подтвердил важность сохранения статус-кво Иерусалима, — сказал он.
Глава Египта подчеркнул, что палестинский вопрос, особенно в свете последнего решения президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля, занял важное место на переговорах.
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