По факту избиения следователя в Москве возбуждено уголовное дело

Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о хулиганских действиях после избиения следователя в хинкальной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.
— По факту хулиганских действий в отношении сотрудника территориального подразделения СК возбуждено уголовное дело, — сказала она.
Ранее Лайф сообщал, что сына руководителя Следственного управления по Волгоградской области, сотрудника СО СУ СКР по столичному району Коптево, напали в хинкальной на Неглинной в Москве. Как отмечалось, он получил ранение в ногу.
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