По факту избиения следователя в Москве возбуждено уголовное дело

Ранее Лайф сообщал, что сына главы управления Следственного комитета России по Волгоградской области избили и ранили ножом в столичной хинкальной.

Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело о хулиганских действиях после избиения следователя в хинкальной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову.

— По факту хулиганских действий в отношении сотрудника территориального подразделения СК возбуждено уголовное дело, — сказала она.

Ранее Лайф сообщал, что сына руководителя Следственного управления по Волгоградской области, сотрудника СО СУ СКР по столичному району Коптево, напали в хинкальной на Неглинной в Москве. Как отмечалось, он получил ранение в ногу.