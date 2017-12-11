Россияне останутся без мелочи

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Россияне останутся без мелочи

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

В ЦБ порекомендовали банкам побуждать клиентов сдавать монеты. Это необходимо, так как количество мелочи в обороте превосходит потребности населения, заявили представители регулятора в ответ на вопрос Ассоциации российских банков (АРБ).

Также в Центробанке посоветовали установить в банках и крупных организациях монетоприёмники, чтобы процесс сдачи мелочи стал более быстрым и комфортным.

Вместе с этим представители Центробанка отметили, что больше не принимают заказы на изготовление монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в связи с их невостребованностью.

Напомним, в октябре глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что выводить из обращения монеты номиналом 1 копейка и 5 копеек не планируется, так как цены во многих торговых точках установлены с учётом "копеек".

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