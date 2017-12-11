Дуров рассказал, почему Telegram сменил алгоритм шифрования

На это ранее обратил внимание специалист по информационной безопасности Андрей Споров.

Основатель "Телеграма" Павел Дуров рассказал изданию "Роем", по какой причине мессенджер перешёл с алгоритма шифрования SHA-1 на SHA-256.

— На данный момент различие скорее религиозное, но в целом сообщество более спокойно относится к SHA-256, — отметил Дуров. — В нашей схеме не имеет значения, что из двух используется, но большинству криптогиков уютнее, когда нигде не упоминается SHA-1.

Брат Дурова — Николай, который также является идеологом технической части проекта, отрицал, что замена SHA-256 на SHA-1 необходима. Издание также отмечает, что пользователей "Телеграма" алгоритм шифрования не интересует.

Как ранее писал Лайф, Telegram обратился в Верховный суд по поводу приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для декодирования переписки пользователей.