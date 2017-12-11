В Пентагоне заявили, что вывод российских ВКС не повлияет на планы США в Сирии

Заявление президента России Владимира Путина о выводе российских сил из Сирии не повлияет на приоритеты и задачи США, заявил представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Эрик Пэхон.
— Российские заявления относительно вывода своих сил никак не отразятся на приоритетах США в Сирии, — цитирует его ТАСС.
Он заявил, что представители коалиции останутся в Сирии.
— Коалиция будет и дальше осуществлять действия в Сирии с целью оказания поддержки местным силам и стабилизации обстановки на освобождённой территории, — заявил Пэхон.
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