В Пентагоне заявили, что вывод российских ВКС не повлияет на планы США в Сирии

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В Пентагоне заявили, что вывод российских ВКС не повлияет на планы США в Сирии

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Фото: © REUTERS/Jason Reed

Ранее Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации.

Заявление президента России Владимира Путина о выводе российских сил из Сирии не повлияет на приоритеты и задачи США, заявил представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Эрик Пэхон.

— Российские заявления относительно вывода своих сил никак не отразятся на приоритетах США в Сирии, — цитирует его ТАСС.

Он заявил, что представители коалиции останутся в Сирии.

— Коалиция будет и дальше осуществлять действия в Сирии с целью оказания поддержки местным силам и стабилизации обстановки на освобождённой территории, — заявил Пэхон.

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