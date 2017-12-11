Рогозин заявил о завершении работы аварийной комиссии по падению "Союза-2.1б"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал ход расследования причин нештатного пуска ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками с космодрома Восточный.

— Только что завершила работу аварийная комиссия. Теперь специалисты должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию. Но есть специальные комиссии, которые созданы независимо от комиссии Роскосмоса. Они касаются всей системы качества, — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М" и другими космическими аппаратами, который был запущен на орбиту с космодрома Восточный, упал в океан, а часть аппарата сгорела в атмосфере. Роскосмос создал специальную комиссию для выяснения всех причин происшествия.