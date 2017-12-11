Яценюк уверен, что жизни Януковича в 2014 году ничего не угрожало

По словам экс-главы украинского Кабмина, у политика не было оснований покидать страну.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что у Виктора Януковича не было причин бежать из страны во время событий Евромайдана в 2014 году. Об этом он заявил в Оболонском районном суде Киева на заседании по делу бывшего президента, которого обвиняют в госизмене.

По словам Яценюка, жизни и здоровью Януковича в феврале 2014 года ничего не угрожало.

— На тот момент госохрана президента достигала нескольких сотен человек, какой-либо информации об угрозе жизни и здоровью президента Януковича не было. Насколько мне известно, это ещё подтверждается тем, что сам лично Виктор Янукович отказался от государственной охраны, что является свидетельством того, что если бы была угроза, он бы не отказался, — уверен экс-чиновник.

Более того, на том же заседании Яценюк заявил, что Янукович мог вернуть себе пост президента в 2014 году, если бы он остался в стране и попытался оспорить постановление Верховной рады о передаче власти главе правительства.

Напомним, Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год После государственного переворота в стране он перебрался в Россию. На родине Януковичу приписывают обвинения в государственной измене и захвате власти.