В АКИТ объяснили, зачем необходим ИНН при заказе из-за границы

Раньше товары заказывали по поддельным документам. Отныне же эта возможность исключена.

В Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали, зачем нужен номер налогоплательщика при оформлении заказов из-за границы. По словам исполнительного директора АКИТ Артёма Соколова, на данный момент это связано с появлением установленного приказом ФТС нового режима для перевозки, в котором нет ничего страшного.

— Перевозчик должен знать, кто отправляет, кто получает и сколько стоит. Они запрашивали всю эту информацию вплоть до паспортных данных, теперь добавляется ИНН, — отметил Соколов, добавив, что раньше товары могли заказать по поддельным документам.

Напомним, 7 декабря ФТС запустила проект, согласно которому перевозчики должны собирать ИНН получателя и электронные ссылки на товар. В ведомстве отметили, что это сделано для того, чтобы снизить риски ввоза товара лицам, которые пытаются избегать оплаты пошлин. Как ранее писал Лайф, AliExpress попросил российских покупателей прислать ИНН, чтобы избежать задержек.