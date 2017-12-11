Воронежца, забившего до смерти транссексуала, приговорили к 11 годам тюрьмы

31-летний мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии и выплатит родственникам погибшего больше миллиона рублей морального и материального ущерба.

Центральный районный суд Воронежа приговорил к 11 годам лишения свободы 31-летнего мужчину, который до смерти избил транссексуала из-за неприязни и в целях скрытия улик сжёг его квартиру. Об этом сообщается на официальном сайте регионального судебного органа.

Согласно данным следователей, 19 января 2017 года в одной из воронежских квартир на месте пожара правоохранители нашли тело 24-летнего молодого человека со следами насильственной смерти. По факту произошедшего возбудили дело об умышленном убийстве и поджоге и после задержали подозреваемого.

Как отмечается, им оказался 31-летний воронежец. Он признался, что из неприязни избил и задушил свою новую знакомую, которая оказалась транссексуалом. Также по вине мужчины сгорела её квартира — пытаясь скрыть следы преступления, он поджёг бумажную коробку и сбежал.

За совершённые преступления кроме отбывания тюремного срока в исправительной колонии мужчина обязан выплатить родственникам погибшего 89 930 рублей за нанесение материального ущерба и 1 000 000 рублей за моральный.