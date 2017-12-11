Взрыв на Манхэттене признали терактом

Взрыв на автовокзале Порт-Аторити на Манхэттене признали терактом. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на брифинге для журналистов, передаёт Reuters.

— Взрыв в Нью-Йорке был попыткой террористической атаки, — указал он.

Он подтвердил информацию, что в результате атаки никто не погиб, а единственным пострадавшим оказался сам подрывник.

В настоящий момент, по словам де Блазио, жителям и гостям Нью-Йорка ничего не угрожает.

— Мы усилили меры безопасности, но никаких угроз нет, — прокомментировал он.

BREAKING: One male suspect is in custody after an explosion in Manhattan, NYPD confirms https://t.co/YvrIqrKc0D pic.twitter.com/XbAJPsoYlW — Bloomberg TV (@BloombergTV) 11 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство привёл в действие 37-летний выходец из Бангладеш, который последние несколько лет проживал в Нью-Йорке. Его оперативно задержали, но тут же доставили в больницу: у него тяжёлые травмы.