Участникам драки на Хованском кладбище в Москве вынесли приговор

Как отмечается, пятеро фигурантов будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Щербинский суд Москвы 11 декабря приговорил к трём годам колонии общего режима каждого из пятерых фигурантов дела о драках на Хованском кладбище.

— Они совершили хулиганство с применением оружия. Используя в качестве оружия лопаты, камни и другие неустановленные предметы, стали демонстрировать своё превосходство перед находившимися там людьми, — отмечается в документах.

Напомним, драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года. Как сообщал Лайф, в ней участвовало порядка 200 человек. Три человека скончались в результате конфликта. Правоохранители тогда задержали более 100 человек. Согласно информации следствия, конфликт произошёл из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

Следователи возбудили уголовное дело по ряду статей, в том числе за организацию массовых беспорядков, причинение тяжкого вреда здоровью, превышение должностных полномочий. По данному разбирательству проходят 17 человек.