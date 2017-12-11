Нетрезвый житель Воронежа случайно нанизался на пику забора

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Нетрезвый житель Воронежа случайно нанизался на пику забора

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В ходе спасательной операции пострадавший был в сознании и даже мог сам стоять на ногах.

Утром 9 декабря на улице Текстильщиков в Воронеже 19-летний нетрезвый юноша, перебираясь через забор, напоролся челюстью на одну из острых декоративных пик. Об этом сообщила городская служба спасения на своей странице в ВК. Скорую вызвали очевидцы произошедшего.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/voronezh112" target="_blank"><ins>Служба спасения г. Воронежа</ins></a></p>

До приезда службы спасения врачи скорой сделали молодому человеку обезболивающие уколы. Прибывшие спасатели при помощи гидравлического инструмента аккуратно вырезали пику из забора. В ходе операции юноша был в сознании и даже стоял на ногах.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/voronezh112" target="_blank"><ins>Служба спасения г. Воронежа</ins></a></p>

Пострадавшего доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии ВОКБ № 1.

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