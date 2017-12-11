В продажу поступили пакеты-майки за $1 тыс. от бренда Balenciaga

Аксессуар, который многие назвали "пакетом для бездомных", был представлен этим летом.

Французский модный дом Balenciaga выпустил в продажу кожаные пакеты-майки для похода за продуктами, сообщает HypeBeast. Стоимость таких сумок составляет от $950 до $1150 в зависимости от их размера.

Аксессуар изготовлен из телячьей кожи и продаётся в разных формах, размерах и цветах.

Отметим, что кожаные пакеты были представлены брендом на показе этим летом, однако под опубликованной в Сети фотографией большинство подписчиков отметило, что вещь им не нравится, сравнивая сумку с мусорным пакетом или запредельно дорогим пакетом для бомжей.

Как писал Лайф, ранее бренд также представлял синий баул из IKEA за $2 тыс. и "хозяйственную сумку" из кожи за $1,1 тыс.